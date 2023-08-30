МАК не будет проводить расследование крушения самолета Пригожина

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) не будет проводить расследование крушения самолета Embraer Legacy в Тверской области, на котором находился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и его заместитель Дмитрий Уткин.

Об этом ведомство официально сообщило на своем сайте в среду, 30 августа.

«В связи с многочисленными обращениями информируем, что в настоящее время Межгосударственный авиационный комитет (МАК) не проводит расследование авиационного события, произошедшего с воздушным судном Embraer Legacy» 23 августа 2023 года в Тверской области, и не комментирует обстоятельства произошедшего», – следует из текста сообщения.

Бизнес-джет Пригожина потерпел крушение вблизи поселка Куженкино. Кадры с падением самолета появились в социальных сетях в день авиакатастрофы. Росавиация сообщила, что на борту воздушного судна находились 10 человек, в том числе Пригожин. Все они погибли.

27 августа Следственный комитет России подтвердил гибель основателя частной военной кампании. Для этого потребовалась судебно-медицинская экспертиза, так как тела при крушении самолета обгорели, а некоторые – были изувечены.

30 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «речи о международном расследовании» авиакатастрофы быть не может. Внутренне расследование проведет РФ самостоятельно. Также пресс-секретарь российского лидера не исключил, что трагедия могла быть преднамеренной.

По данным РБК, следствие рассматривает различные версии крушения Embraer Legacy, в том числе ошибку пилотирования, технические трудности и внешние факторы.