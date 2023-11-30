Экс-советник главы американского Минобороны Дуглас Макгрегор заявил, что действия Соединенных Штатов привели Украину к пути самоубийства. Соответствующее заявление он сделал в своих социальных сетях .

В своем посте полковник заявил, что последствием американских действий на Украине стал путь к самоубийству вторых. Он подчеркнул, что именно действия правительства Соединенных Штатов поставили Киев в такое положение. Он призвал Украину к примирению с российской стороной.

Недавно Макгрегор заявлял, что Украине были переданы практически все оружейные запасы Соединенных Штатов. По словам военного, у США осталось «не так уж и много» вооружения в запасе. Основываясь на этой информации, он пришел к выводу, что Штаты уже проиграли войну на территории Украины.