Маккарти не гарантировал Зеленскому одобрение нового пакета помощи

Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что не обещал Владимиру Зеленскому согласовать запрошенный Белым домом новый объем помощи Киеву в размере $24 млрд, сообщает издание Punchbowl.

После встречи Маккарти сообщил, что Зеленский ответил на многие вопросы о конфликте, но никаких обязательств от него по согласованию пакета помощи он не получил.

Ранее группа-законодателей-республиканцев заявила, что отклонит просьбу Джо Байдена о выделении дополнительных $24 млрд для Киева. Законодатели хотели бы знать, на что ушли выделенные ранее свыше $110 млрд, и раскритиковали неясную стратегию Белого дома по «бессрочным обязательствам» в отношении Украины.

Письмо подписали 23 члена палаты представителей и шесть сенаторов.