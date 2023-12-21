Макрон: Евросоюз не смог сдержать Россию, но должен продолжать помогать Украине

Европа должна продолжать помогать Украине, даже если это откажутся делать США, поскольку на кону стоит европейская безопасность, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 5.

При этом французский лидер признал, что до сих пор Евросоюз не смог сдержать Россию, которая преуспела и на фронте, и в развитии экономики. Макрон считает, что это произошло из-за способности России обходить западные санкции.

Макрон подчеркнул, что Европа не находится в состоянии войны с Россией. Но чтобы хранить мир на континенте, нужно продолжать помогать Украине, отметил президент Франции в своем противоречивом интервью.