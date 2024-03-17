Макрон: Франция попросит РФ прекратить огонь на Украине на период Олимпиады

Париж предложит Москве прекратить огонь на территории Украины на период проведения Олимпийских игр во французской столице. Соответствующее заявление сделал французский президент Эммануэль Макрон в ходе беседы с телевизионным каналом TCH, опубликованной на видеохостинге YouTube .

Таким образом Макрон ответил на вопрос журналиста о том, попросит ли французское руководство своих российских коллег о прекращении огня на Украине на время проведения Игр в Париже.

Олимпиада в столице Франции будет проходить с 26 июля по 11 августа текущего года.

В ходе того же интервью французский лидер заявил о своей готовности провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным по вопросу деэскалации текущего конфликта. По словам Макрона, он поднимет трубку, если на его телефон поступит звонок от президента РФ.