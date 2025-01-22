Макрон и Шольц обсудят единую стратегию общения с Трампом

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон встретятся в Париже 22 января для обсуждения нового курса Европейского союза (ЕС) в условиях президентства Дональда Трампа, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что целью встречи станет выработка единой стратегии на фоне возможного введения пошлин на европейские товары, о чем ранее заявлял Трамп.

Лидеры ФРГ и Франции обсудят меры защиты жителей ЕС от угроз дезинформации и разжигания ненависти в социальных сетях, а также разработают планы по европейскому регулированию деятельности американских технологических компаний, таких как X и Facebook*.

Как пишет издание, Шольц и Макрон стремятся создать надежные рамки для защиты прав граждан на фоне усиливающегося давления со стороны зарубежных гигантов. Эта встреча станет продолжением предыдущих попыток европейских лидеров выступить единым фронтом на международной арене, даже несмотря на внутренние разногласия.

В своем недавнем заявлении Трамп подчеркнул, что Евросоюз должен увеличить закупки американской нефти и газа, чтобы избежать новых пошлин. Президент США вновь напомнил о возможном введении 10-20% сборов на весь импорт из ЕС из-за значительного торгового дефицита, который составляет 300 млрд долларов.

Ранее издание La Tribune Dimanche сообщило, что рейтинг Эммануэля Макрона опустился до исторического минимума.

*компания Meta, которой принадлежит Facebook, признана в РФ экстремистской запрещенной организацией.