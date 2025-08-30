Макрон лишиться поста: французские левые бросили вызов президенту

Как заявил в интервью РИА Новости сенатор Акли Меллули, у левых политиков есть все юридические основания для подобного шага, однако его реализация требует предварительного выполнения условия — вынесения вотума недоверия кабинету министров.

Партия анонсировала введение процедуры импичмента на 23 сентября. Ранее, накануне парламентского голосования о доверии правительству 8 сентября, Макрон публично заявил, что не планирует досрочно слагать с себя полномочия. Сенатор Меллули пояснил, что для начала процесса против президента сперва необходимо отправить в отставку администрацию действующего премьер-министра Франсуа Байру.

По мнению политологов, Макрон будет использовать все доступные ресурсы, чтобы сохранить свой пост до окончания президентского срока в 2027 году. В связи с этим, инициатива об импичменте, с высокой долей вероятности, останется темой для внутриблоковых дискуссий среди левых сил и не получит дальнейшего развития.

Ранее сообщалось о том, что Медведев назвал Макрона «безмозглым галльским петухом», высказавшись о миротворцах НАТО.