Макрон лишиться поста: французские левые бросили вызов президенту
«Непокорившаяся Франция» планирует инициировать импичмент Макрону
Французская политическая партия «Непокорившаяся Франция» намерена запустить процесс отрешения от власти президента Эммануэля Макрона.
Как заявил в интервью РИА Новости сенатор Акли Меллули, у левых политиков есть все юридические основания для подобного шага, однако его реализация требует предварительного выполнения условия — вынесения вотума недоверия кабинету министров.
Партия анонсировала введение процедуры импичмента на 23 сентября. Ранее, накануне парламентского голосования о доверии правительству 8 сентября, Макрон публично заявил, что не планирует досрочно слагать с себя полномочия. Сенатор Меллули пояснил, что для начала процесса против президента сперва необходимо отправить в отставку администрацию действующего премьер-министра Франсуа Байру.
По мнению политологов, Макрон будет использовать все доступные ресурсы, чтобы сохранить свой пост до окончания президентского срока в 2027 году. В связи с этим, инициатива об импичменте, с высокой долей вероятности, останется темой для внутриблоковых дискуссий среди левых сил и не получит дальнейшего развития.
