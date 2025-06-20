Макрон на авиасалоне «Ле-Бурже« озвучит новую космическую стратегию Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует посетить международный авиасалон «Ле-Бурже», который будет проходить в пятницу, 20 июня.

Как сообщает издание Opinion, французский лидер посетит стенды ведущих французских производителей, таких как Airbus, Thales, Safran и Dassault Aviation, после чего выступит с речью о новой космической стратегии.

Макрон намерен адресовать свою речь европейским партнерам, включая Германию, Италию и Великобританию, чтобы внести предложения по совместному продвижению в связи с ускорением деятельности США и Китая.

У космической стратегии Франции будет три приоритета: спутниковые сети, доступ к космосу, включая ракеты и микропусковые установки, а также исследование космоса, отмечает издание Ouest France.

Ранее сообщалось о том, что Пушков высмеял Макрона за его пиар-визит в Гренландию.