В своем Телеграм-канале Алексей Пушков, сенатор Российской Федерации, высказал мнение о том, что политика Эммануэля Макрона, президента Франции, строится на эффектных жестах и стремлении к популярности, а не на реальных действиях по управлению страной. Это заявление было сделано в контексте предстоящего визита французского лидера в Гренландию, где планируется якобы обсудить некие вопросы безопасности острова.

Накануне французский телеканал BFMTV, ссылаясь на информацию от Елисейского дворца, сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон станет первым иностранным лидером, который посетит Гренландию с целью обсудить вопросы безопасности. Это произойдет после того, как президент США Дональд Трамп заявил о своем намерении включить датский остров в состав Соединённых Штатов.

«Макрон, неспособный защитить Париж от вандалов и погромщиков, направляется в Гренландию защищать ее от (президента США Дональда) Трампа», — написал Пушков.

Президент Франции Эммануэль Макрон, не сумевший уберечь своих соотечественников от «новых варваров», теперь заявляет, что защищает их от «русских, которые якобы стоят у ворот Парижа», сыронизировал сенатор.

«Как удобно обеспечивать защиту от несуществуюшей угрозы! И сколь сложно ее обеспечить людям от угроз реальных, вызванных политикой самого Макрона и правящей во Франции либеральной касты», — отметил парламентарий.

Ранее президент США Дональд Трамп в очередной раз подтвердил стремление присоединить Гренландию и Канаду к США.