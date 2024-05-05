Макрон обсудит с Си Цзинь Пином «олимпийское перемирие» на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон обсудит с председателем КНР Си Цзинь Пином «олимпийское перемирие» на Украине. Об это французский лидер рассказал в интервью La Tribune .

Он отметил, что идею о перемирии на время проведения в Париже Летних Олимпийских игр-2024 поддержала Генеральная ассамблея ООН, однако от Москвы однозначного ответа на поступало.

Олимпийский турнир будет проходить с 26 июля по 11 августа. Объявлять «олимпийское перемирие» было принято еще в Древней Греции. Сама традиция зародилась в XVIII веке до нашей эры и носила название «экехерия».

Российские и белорусские спортсмены были допущены к некоторым соревнованиям Олимпийских игр. Представители двух государств будут выступать в нейтральном статусе, то есть без флага и гимна своих стран.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Ее главные цели — денацификация и демилитаризация соседнего государства, а также защита мирного населения ДНР и ЛНР.

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