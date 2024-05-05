Зеленский заявил, что Бог носит шеврон с флагом Украины на плече

Президент Украины Владимир Зеленский сделал странное заявление о Боге. В своем видеообращении, посвященном празднованию Пасхи, украинский лидер заявил, что Бог носит шеврон с флагом Украины на плече.

Слова Зеленского приводит издание «Интерфакс-Украина».

«И мы верим: у Бога на плече — шеврон с украинским флагом. Так что с таким союзником жизнь точно победит смерть», — считает Зеленский.

Также в своем обращении украинский лидер назвал Россию «старым соседом», который навсегда отделился от Украины.

5 мая православные празднуют Пасху. Она является наиболее важным и радостным праздником, который ознаменовывает победу Христа над смертью и избавление человечества от греха.

Пасха празднуется воскресным днем, который следует после Пасхальной седмицы (недели). Перед началом Пасхи проходит Великий пост, который длится сорок дней и является временем духовной подготовки к Великому празднику.

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