Макрон отказался встречаться виртуально с участниками саммита G7 и укатил на сельхозвыставку

Французский президент Эммануэль Макрон не намерен присутствовать на виртуальном саммите «Большой семерки», который пройдет в субботу, 24 февраля, под председательством Италии, сообщает агентство Ansa со ссылкой на осведомленные источники в Елисейском дворце.

Вместо этого Макрон намерен оставаться на сельскохозяйственной выставке в Париже, чтобы разобраться с протестами французский фермеров.

На виртуальной встрече G7 республику представит глава МИД Франции Стефан Сежурне.

Ранее мы писали, что замглавы Совбеза РФ Медведев картинкой отреагировал на встречу «по-любви» Зеленского и Макрона в Париже.