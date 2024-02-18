Медведев картинкой отреагировал на встречу «по-любви» Зеленского и Макрона в Париже

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев иронично прокомментировал подписание двустороннего соглашения о так называемых гарантиях безопасности между Украиной и Францией.

Напомним, на днях находящийся в турне по Европе президент Владимир Зеленский подписал ряд документов о безопасности с Францией и Германией, которые якобы должны укрепить сотрудничество с Украиной. Однако все подписанное не означает интеграцию страны в НАТО.

В соцсети X Медведев выложил пост, окартинив публикацию свиньей в цветах украинского флага, что забралась на петуха (танная домашняя птица, как известно, является символом Франции).

«Франция не смогла устоять перед новым партнером: амикшон (с французского языка — ami "друг" и cochon — "свинья")получил новые гарантии любви. Однако этот роман вряд ли оценят французские фермеры и другие жертвы Макрона», — добавил он.

В заключении Медведев с иронией добавил, что эта так называемая любовь Франции и Украины стоит 3 млрд евро.