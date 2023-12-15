Макрон передал Путину, что его номер телефона не изменился

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он готов к возобновлению диалога с Владимиром Путиным. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

«Мой телефонный номер не изменился», – сказал Макрон.

Он сказал, что Франция всегда будет державой, которая поддержит серьезные предложения для того, чтобы добиться мирного урегулирования на основе норм международного права.

Накануне, на большой итоговой пресс-конференции Владимир Путин, отвечая на вопрос французской журналистки, сказал, что его контакты с Макроном прекратились не по его инициативе.