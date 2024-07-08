Макрон передумал обращаться к нации, узнав итоги второго тура парламентских выборов

Напомним, минувшим днем в воскресенье, 7 июля, во Франции проел второй тур выборов в Национальное совбрание. Согласно предварительным данным, победу празднует «Новый народный фронт» Жана-Люка Меланшона. На третьем месте «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Партия Макрона заняла лишь вторую строчку симпатий граждан страны.

Узнав о проигрыше своей партии, президент Франции Эммануэль Макрон внезапно передумал обращаться с речью к населению страны. Хотя оно и было ранее анонсировано по местному ТВ, пишет издание Figaro со ссылкой на Елисейский дворец.

«В данный момент Макрон изучает результаты выборов в законодательные органы по мере их опубликования по округам», — приводится в материале.

Кроме того, комментируя итоги выборов, Макрон решил подсластить пилюлю проигрыша, заявив, что результаты выборов в парламент не показывают, «кому управлять» во Франции.