Макрон побеседовал по телефону со свергнутым президентом Нигера
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Президент Франции Эммануэль Макрон поговорил со свергнутым президентом Нигера Мохамедом Базумом, сообщила глава французского МИД Катрин Колонна.
Она заявила, что во Франции не считают результаты госпереворота окончательными.
В Нигере президентская гвардия блокировала президентский дворец Базума и объявила о его свержении. Позже о солидарности с мятежниками заявило и командование Вооруженных сил страны.
Путчисты гарантировали безопасность Базуму и его семье. По словам Колонны, свергнутый президент Нигера находится в добром здравии и с ним можно связаться по телефону.
МИД многих европейских стран заявили об осуждении попытки госпереворота и потребовали немедленного освобождения Базума.
До 1960 года Нигер был французской колонией.