Макрон побеседовал по телефону со свергнутым президентом Нигера

Она заявила, что во Франции не считают результаты госпереворота окончательными.

В Нигере президентская гвардия блокировала президентский дворец Базума и объявила о его свержении. Позже о солидарности с мятежниками заявило и командование Вооруженных сил страны.

Путчисты гарантировали безопасность Базуму и его семье. По словам Колонны, свергнутый президент Нигера находится в добром здравии и с ним можно связаться по телефону.

МИД многих европейских стран заявили об осуждении попытки госпереворота и потребовали немедленного освобождения Базума.

До 1960 года Нигер был французской колонией.