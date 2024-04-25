Макрон заявил, что Европа погибнет из-за слабости

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа может погибнуть из-за своей слабости. Об этом сообщает агентство Bloomberg .

Французский лидер во время выступления в Сорбонне отметил, что европейским государствам необходимо усилить свою обороноспособность, так как они слабы и «безоружны перед лицом повсеместного перевооружения».

«Мы видим, что нам нужно строить систему европейской безопасности, которой мы сможем доверять. Сами. Поэтому я призываю всех участвовать в ее разработке», — сказал Макрон.

Он подчеркнул, что Европа больше не может полагаться на США в вопросах безопасности. По его словам, европейские страны должны стать независимыми в вопросе обороны и технологий. Макрон добавил, что для этого государствам нужно производить свои собственные комплексы противоракетной обороны (ПРО), а также ракеты дальнобойного действия.

Отдельно французский лидер отметил, что Европа должна быть готовой к выстраиванию отношений с Россией после того, как специальная военная операция на Украине завершится.

В январе 2024-го года Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Брето заявил, что кандидат в президенты США Дональд Трамп не поможет Европейскому союзу (ЕС) в случае победы на выборах. Брето отметил, что Трамп, еще будучи президентом США, сообщил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что в случае нападения России на Европу, Вашингтон не окажет помощь.

Ранее мы французский политик Франсуа Филиппо заявил, что российская экономика растет в пять раз быстрее французской.