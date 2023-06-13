Макрон попросил у президента ЮАР разрешения приехать на саммит БРИКС

Президент Франции Эммануэль Макрон попросил у своего южноафриканского коллеги Сирила Рамафосы разрешения посетить саммит БРИКС, сообщает L'Opinion.

Издание называет этот шаг «авантюрой немного сумасшедшей и беспрецедентной». Поскольку один из лидеров западного мира собирается отправиться на форум организации, которая намерена конкурировать с глобальным управлением Запада под руководством Америки.

«Это был бы большой переворот», – заявил изданию источник, близкий к Макрону.

Сообщается, что Рамафоса удивился неожиданной просьбе и пока ответа не дал.