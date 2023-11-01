Макрон посетил Астану с официальным визитом

Лидер Франции Эммануэль Макрон прибыл в столицу Казахстана с официальным визитом, сообщила 1 ноября пресс-служба правительства республики.

По ее информации, в аэропорту Макрона встретил премьер-министр страны Алихан Смаилов.

«В ходе краткой беседы глава правительства выразил уверенность, что данный визит придаст новый импульс дальнейшему развитию стратегического партнерства между Астаной и Парижем», – следует из сообщения пресс-службы.

В ведомстве уточнили, что у Макрона запланирована встреча с президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым. Стороны проведут переговоры, посвященные укреплению торгово-экономическим, инвестиционным, а также энергетическим вопросам.

Токаев в ноябре 2022 года посетил Париж с аналогичным визитом. Тогда Казахстан и Франция заключили 35 соглашений, в том числе контракт о строительстве ветроэлектростанции мощностью 1 ГВт в Жамбылской области Казахстана.

Ранее Макрон посетил Израиль и встретился с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху на фоне обострения палестино-израильского конфликта.