Макрон посетит Германию на фоне напряженности во взаимоотношениях стран

Французский президент Эммануэль Макрон посетит Германию 9 и 10 октября, где проведет несколько неформальных встреч с немецким лидером Олафом Шольцем. Об этом сообщило информагентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.

Соообщется, что эти встречи станут новым форматом для взаимоотношений государств. В офисе французского президента сообщили, что в планах лидеров: покататься на лодках, погулять у Эльбы, поесть выпечки и обсудить средне- и долгосрочную повестку.

Макрон также посетит завод компании Airbus в гамбургском аэропорту. Планируется провести 2 заседания по теме искусственного интеллекта и трансформации индустриального общества. В агентстве уточнили, что на них речь пойдет о совместном пути двух европейских стран, который может послужить всему региону.