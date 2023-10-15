Макрон предупредил о риске распространения конфликта в Израиле на весь регион

Французский президент Эммануэль Макрон заявил о риске распространения израильско-палестинского конфликта в беседе с иранским лидером Ибрахимом Раиси. Об этом сообщило издание РИА Новости со ссылкой на Agence France-Presse.

Сообщается, что Макрон проводил телефонный разговор с Раиси, в котором предупредил коллегу о том, что у конфликта есть риск эскалации, и он может распространиться по региону. Уточняется, что под прямой угрозой находится Ливан. Президент Франции призвал Иран безоговорочно осуждать атаки движения ХАМАС на Израиль, рассказали СМИ.

Недавно французское издание Le Figaro сообщало, что конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС может навредить репутации непобедимой крепости первых.