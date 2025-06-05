Макрон призвал Бразилию помочь в урегулировании конфликта на Украине

Китаю и Бразилии стоит предпринять усилия, чтобы помочь другим странам прекратить украинский конфликт. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон, его слова привел ТАСС.

Макрон провел пресс-конференцию совместно со своим бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Он заявил, что еще 10 дней назад общался с главой КНР Си Цзиньпином и попросил его надавить на Путина, чтобы тот предпринял меры по прекращению боевых действий на Украине.

«Сейчас всем нам — европейцам, американцам, китайцам, бразильцам и индийцам — необходимо сделать все, чтобы побудить Россию к прекращению конфликта», — указал французский лидер.

Он добавил, что Франция стабильно выступает за устойчивый мир с помощью переговоров.

Ранее сообщалось, что канцлеру ФРГ Мерцу перед встречей с Трампом в Белом доме пришлось консультироваться с Макроном. Он обратился к французскому президенту как к политику, имеющему опыт посещения Овального кабинета. Помимо этого, Мерц получил такую же консультацию у британского премьера Стармера.