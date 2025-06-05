Канцлер ФРГ перед встречей с Трампом провел консультации с Макроном и Стармером

Вскоре должна состояться встреча между канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и президентом США Дональдом Трампа. Перед этим событием немецкий лидер провел консультации с главой Великобритании Киром Стармером и руководителем Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщила газета Washington Post.

Мерц совсем недавно вступил в должность, с этого момента прошел всего месяц, поэтому у него нет опыта успешного общения с Трампом. По этой причине он предпочел связаться с Макроном и Стармером, чтобы получить консультации и советы, как лучше вести себя в Белом доме во время переговоров.

«Мерц консультировался с другими лидерами, успешно встречавшимися с Трампом... о том, как лучше проводить встречи в Овальном кабинете, где иногда подстерегают засады», — указали журналисты.

До сих пор Мерц имел лишь опыт общения с Трампом по телефону. Глава Соединенных Штатов поздравлял канцлера с его избранием на этот пост.

Ранее сообщалось, что канцлер Мерц заявил о намерении избежать конфронтации с президентом США во время их личного общения, в отличие от Владимира Зеленского, который обменялся резкими замечаниями с американским лидером в феврале. Согласно информации прессы, Мерцу было рекомендовано дать Трампу возможность доминировать в разговоре, минимизировать перебивания и, в случае необходимости, смягчать ситуацию комплиментами.