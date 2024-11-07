Макрон призвал не делегировать безопасность Европы США

Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите Европейского политического сообщества отметил, что европейские страны не должны постоянно полагаться на Соединенные Штаты в вопросах безопасности. Трансляция мероприятия осуществлялась из Елисейского дворца.

«Внутри НАТО мы, европейцы, хотим играть свою роль. Мы должны на себя взять ответственность за стратегическое пробуждение. Мы не должны вечно делегировать нашу безопасность американцам», — сказал Макрон.

Он также высказал мнение, что Европе следует «пробудиться» и предпринимать активные шаги, чтобы не утратить свое геополитическое влияние и не превратиться в «рынок для корректировок» для других держав с точки зрения экономики.

Комментируя выборы в США, Макрон указал, что задача Европейского Союза не в анализе возможной победы Дональда Трампа, а в том, чтобы быть готовыми защищать интересы европейских граждан.

По его мнению, европейские страны не должны поддаваться ни «наивному трансатлантизму», ни «узкому национализму», а также критически относиться к существующим альянсам.

Ранее Макрон призвал страны ЕС договориться о координации шагов на фоне победы Трампа.