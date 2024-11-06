Макрон призвал страны ЕС договориться о координации шагов на фоне победы Трампа

Страны Европы должны скоординироваться, чтобы выстроить отношения с США после победы Дональда Трампа на выборах президента, считает французский президент Эмманюэль Макрон. Об этом пишет ТАСС в среду, 6 ноября, ссылаясь на слова официального представителя правительства Франции Мод Брежон.

Брежон уточнила, что сейчас странам Европы нельзя распадаться и действовать по принципу «каждый сам за себя» – политик уверена, что самая главная и правильная стратегия после победы Трампа есть именно координация стран ЕС и выстраивание отношений со Штатами.

Напомним, ранее стало известно, что в ЕС боятся повторения торговой войны с США после победы Трампа на выборах.