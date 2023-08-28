Макрон призвал создать новые соглашения об ограничении вооружений после окончания СВО

Президент Франции напомнил, что еще 4 года назад говорил - Евросоюз стал объектом внешней политики вместо того, чтобы быть субъектом. Он попал в тиски соглашений между Соединенными Штатами и Россией об ограничении стратегических вооружений. Теперь же, после расторжения договора, который не подписывали европейцы, Европа совершенно не в состоянии влиять на происходящее в мире.

«Мы должны иметь волю, чтобы стать авторами концепции и подписантами будущих соглашений», - призвал Франсуа Макрон.

Его слова привело ТАСС. По мнению президента, при увеличении технологической автономии европейцев, и при их большей независимости, они станут заметно более ценным союзником по НАТО.