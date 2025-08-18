Макрон пропустил встречу Зеленского с европейскими лидерами

Президент Франции Эммануэль Макрон не присоединился к встрече Владимира Зеленского с лидерами европейских стран в посольстве Украины в США. Причины его отсутствия остаются неясными.

Владимир Зеленский провел переговоры с главами европейских государств в украинском посольстве в Вашингтоне, но среди участников не оказалось Эммануэля Макрона. Телеканал BFMTV сообщил об отсутствии французского лидера, однако не уточнил, было ли это запланированно или связано с задержкой его прилета.

Макрон прибыл в Белый дом позже остальных европейских коллег, что могло повлиять на его участие во встрече. Пока официальных комментариев от Елисейского дворца не последовало, что оставляет простор для предположений.

Некоторые эксперты связывают ситуацию с напряженным графиком президента Франции, другие не исключают дипломатический подтекст.

Ранее Трамп сообщил о том, что намерен позвонить Путину после переговоров с Зеленским и лидерами ЕС.