Макрон раскрыл содержание переговоров с Зеленским и Стармером

Об их результатах он рассказал на своей странице в соцсети.

В пятницу, 14 марта, президент Франции Эммануэль Макрон провел переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским и британским премьером Киром Стармером.

Французский лидер сообщил, что темой переговоров стал прогресс, который удалось достичь на встрече делегаций США и Украиной в Джидде, состоявшейся во вторник.

Макрон также обратился к России с призывом согласиться на предложение о 30-дневном перемирии на Украине.

Президент Франции добавил, что 15 марта будет продолжена работа над усилением поддержки Украины совместно с Зеленским и европейскими партнерами.

Ранее сообщалось о том, что Стармер, Макрон и Каллас единогласно заявили о «мяче на стороне России».