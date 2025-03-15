Макрон раскрыл содержание переговоров с Зеленским и Стармером
Макрон призвал Россию согласиться на 30-дневное перемирие
Фото: [flickr.com]
В пятницу, 14 марта, президент Франции Эммануэль Макрон провел переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским и британским премьером Киром Стармером.
Об их результатах он рассказал на своей странице в соцсети.
Французский лидер сообщил, что темой переговоров стал прогресс, который удалось достичь на встрече делегаций США и Украиной в Джидде, состоявшейся во вторник.
Макрон также обратился к России с призывом согласиться на предложение о 30-дневном перемирии на Украине.
Президент Франции добавил, что 15 марта будет продолжена работа над усилением поддержки Украины совместно с Зеленским и европейскими партнерами.
Ранее сообщалось о том, что Стармер, Макрон и Каллас единогласно заявили о «мяче на стороне России».