Китай солидарен с Францией во мнении, что на украинской территории должны быть немедленно прекращены боевые действия. Такое заявление сделал французский президент Эммануэль Макрон, он высказался об этом в социальной сети Х.

Макрон провел телефонный разговор с Си Цзиньпином. После этого президент Франции заявил, что он и его собеседник сошлись во мнении, что Украине необходим длительный и устойчивый мир.

«Он начинается с немедленного и безусловного прекращения огня», — указал французский лидер.

Помимо этого, главы государств обсудили торгово-экономические связи между своими странами, а также ситуацию на Ближнем Востоке.

Ранее в польской прессе заявили, что Макрон тянет за собой в пропасть всю Европу. Он стал самым ярым сторонником эскалации конфликта на Украине, причем отрицает возможность мирного урегулирования вопроса и доходит до возможного возникновения ядерной войны. Журналисты также выразили мнение, что глава Франции счел себя реинкарнацией Наполеона.