Президент Франции Эммануэль Макрон выстраивает наполеоновские планы в отношении РФ и тем самым ведет в пропасть всю Европу. Такое заявление сделал польский еженедельник Mysl Polska.

По мнению издания, Макрон сейчас стал самым ярым сторонником эскалации конфликта на Украине. Он отрицает возможность мирного урегулирования вопроса и доходит до возможного возникновения ядерной войны. Французский президент предлагает размещение ядерных вооружений в других европейских странах.

«Европа под руководством человека, который явно видит себя современным геополитическим воплощением Наполеона, будет уверенно двигаться в пропасть», — указали журналисты.

Ранее сообщалось об очередном заявлении Макрона. Он высказал мнение, что президент РФ Владимир Путин должен доказать желание решить конфликт на Украине мирным способом. По его утверждению, Москва должна принять 30-дневное перемирие и тем самым подтвердить свою готовность урегулировать конфликт дипломатическими методами.