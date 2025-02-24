Макрон решил предложить Трампу разместить на Украине 30 тыс. миротворцев

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует обсудить с Дональдом Трампом возможность размещения европейских войск на территории Украины. Переговоры между лидерами состоятся в Вашингтоне в ближайшее время, сообщило издание Politico, ссылаясь на осведомленные источники.

Идея Макрона, как утверждает издание, предполагает отправку около 30 тыс. европейских солдат, при этом ключевая роль отводится Великобритании и Франции.

Уточняется, что французский лидер намерен выдвинуть данное условие в качестве предварительного для начала всесторонних переговоров с Россией, направленных на достижение прекращения огня.

Ранее сообщалось, что Макрон и Стармер хотят уговорить Трампа отказаться от переговоров с РФ.