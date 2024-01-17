Макрон собрался посетить Украину для обсуждения новых поставок оружия ВСУ

Французский президент анонсировал свой приезд в Киев в феврале. Во время общения с украинским лидером будет обсуждаться поставка оружия и боеприпасов. Слова Франсуа Макрона привел ТАСС .

По утверждению французского лидера, сейчас готовится поставка ВСУ сорока ракет SCALP, а также сотен бомб. Также он объявил, что некое соглашение о помощи Украине на данный момент находится в стадии финализации.

«Вместе с поставками вооружений и соглашениями, которые мы финализируем, я планирую посетить в феврале Украину», - заявил Макрон.

Глава Франции добавил, что во время посещения Киева будет объявлено о готовности всех текстов соглашения, после чего начнутся собственно поставки оружия. В частности, Украине будут поставлять больше самоходных артиллерийских установок Caesar.

Ранее французский политик Флориан Филиппо возмутился тем, как Макрон сделал новогоднее поздравление граждан страны. На том фоне, на котором он выступил, не было французского флага. Государственный символ был убран далеко назад, он практически потерялся и не был виден. При этом флаг Евросоюза выделялся на заднем плане заметно больше. Это было сочтено оскорблением для французов не только Флорианом Филиппо, но и простыми жителями Франции.