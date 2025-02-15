Макрон созывает европейских лидеров на экстренный саммит в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон приглашает европейских лидеров на экстренный саммит в Париже. Мероприятие планируется провести в понедельник, 17 февраля.

Цель саммита – обсудить вызовы, брошенные президентом США Дональдом Трампом. Об этом со ссылкой на главу МИД Польши Радослава Сикорского сообщает Politico.

Он отметил, что рад решению Макрона собрать всех европейских лидеров в Париже. Сикорский ожидает, что встреча будет плодотворной.

Пока неизвестно, все ли лидеры ЕС будут участвовать во встрече, и будут ли приглашены прочие главы стран, например, премьер Великобритании Кир Стармер.

Ранее сообщалось о том, что Трамп заставил Макрона задуматься о «наращивании мышц».