Трамп заставил Макрона задуматься о «наращивании мышц»

Президент Франции Эммануэль Макрон сравнил возвращение Дональда Трампа в Белый дом с электрошоком. В интервью газете Financial Times (FT) он заявил , что действия руководителя США должны подтолкнуть страны Европейского союза (ЕС) к более ответственным решениям по отношению к Украине.

Макрон настоятельно призвал европейские государства ускорить инвестиции в собственную оборону, а также в экономическое и технологическое возрождение. По его словам, страны ЕС должны «нарастить мышцы» и уделить больше внимания вопросам безопасности и устойчивости.

«Мы также должны разработать полностью интегрированную европейскую оборонную, промышленную и технологическую базу», — сказал французский лидер.

Макрон отметил необходимость избавления Европы от зависимости от американского оружия, включая системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. В качестве альтернативы он предложил своим партнерам рассмотреть покупку франко-итальянской системы ПВО SAMP-T.

Глава государства с оптимизмом отнесся к переговорам Дональда Трампа и президента России Владимира Путина о прекращении конфликта на Украине. Он считает, что американский лидер создает «окно возможностей» для мирного урегулирования через диалог. При этом, подчеркнул Макрон, роль США заключается в восстановлении общения, в то время как Европа должна обсуждать гарантии безопасности для Украины.

Ранее на видеокамеры попал момент, когда президент Франции Эммануэль Макрон не обратил внимания на премьер-министра Индии Нарендру Моди и не пожал ему руку.