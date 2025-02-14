Трамп заставил Макрона задуматься о «наращивании мышц»
Макрон сравнил Трампа с электрошоком и призвал ЕС «нарастить мышцы»
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Президент Франции Эммануэль Макрон сравнил возвращение Дональда Трампа в Белый дом с электрошоком. В интервью газете Financial Times (FT) он заявил, что действия руководителя США должны подтолкнуть страны Европейского союза (ЕС) к более ответственным решениям по отношению к Украине.
Макрон настоятельно призвал европейские государства ускорить инвестиции в собственную оборону, а также в экономическое и технологическое возрождение. По его словам, страны ЕС должны «нарастить мышцы» и уделить больше внимания вопросам безопасности и устойчивости.
«Мы также должны разработать полностью интегрированную европейскую оборонную, промышленную и технологическую базу», — сказал французский лидер.
Макрон отметил необходимость избавления Европы от зависимости от американского оружия, включая системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. В качестве альтернативы он предложил своим партнерам рассмотреть покупку франко-итальянской системы ПВО SAMP-T.
Глава государства с оптимизмом отнесся к переговорам Дональда Трампа и президента России Владимира Путина о прекращении конфликта на Украине. Он считает, что американский лидер создает «окно возможностей» для мирного урегулирования через диалог. При этом, подчеркнул Макрон, роль США заключается в восстановлении общения, в то время как Европа должна обсуждать гарантии безопасности для Украины.
Ранее на видеокамеры попал момент, когда президент Франции Эммануэль Макрон не обратил внимания на премьер-министра Индии Нарендру Моди и не пожал ему руку.