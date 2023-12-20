Макрон: в США и Европе сомневаются в отношении будущего Украины

Руководство США, а также ряда стран Евросоюза сомневаются в радужных перспективах Украины в свете проводимой Москвой спецоперации, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

В беседе с телеканалом France 5 глава Пятой республики подчеркнул, что для Франции крайне важно не допустить победы России. Однако у его коллег в этом есть серьезные сомнения.

«Мы чувствуем, что некоторые европейские страны начинают испытывать сомнения, как и американцы», — посетовал француз.

В продолжение темы Макрон отметил, что в неастоящее время именно на Украине решается вопрос о «способности Европы жить в мире».

Ранее стало известно, что боевые расчеты российских самоходных артиллерийских установок «Мста-С» группировки войск «Запад» в ходе нескольких успешных атак уничтожили укрепленные позиции украинских войск на Купянском направлении.