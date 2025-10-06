Макрон высмеял инициативу фон дер Ляйен о «железном куполе» для Европы

На полях саммита Европейского союза в Копенгагене, проходившего 1-2 октября, разразилась дипломатическая дискуссия между президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Поводом для противостояния стала инициатива фон дер Ляйен о создании общеевропейской системы ПВО, метафорически названной «стеной из дронов».

Как сообщает Financial Times, французский лидер подверг концепцию жесткой и ироничной критике. Макрон заявил, что относится с настороженностью к излишне упрощенной терминологии.

«Существуют ли железные купола для европейцев или стены из дронов? Все гораздо сложнее и изощреннее», — говорится в материале.

По мнению издания, эта реплика была прямым указанием на ограниченную эффективность израильского «Железного купола», который не смог предотвратить все ракетные атаки ХАМАС.

Основная претензия Макрона и ряда других руководителей ЕС заключалась в том, что подобные громкие проекты создают иллюзию абсолютной защиты, в то время как реальные системы безопасности требуют более комплексных и продуманных решений. Публикация характеризует реакцию части европейских лидеров на предложение фон дер Ляйен как «холодную, как Балтийское море».

