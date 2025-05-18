Макрон выступил с дерзким призывом в адрес Владимира Путина

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил своё возмущение в адрес российского лидера Владимира Путина, обвинив его в проявлении цинизма по отношению к Украине. Об этом передает французский телеканал BFMTV.

В связи с этим он обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой выразить своё мнение по этому вопросу.

«Я верю — даже убежден — что президент Трамп, заботясь о доверии к США, отреагирует на это», — заявил Макрон.

В минувшую пятницу в Стамбуле состоялись переговоры между представителями России и Украины. Они длились почти два часа.

Владимир Мединский, помощник президента России и глава российской делегации, сообщил о планах провести масштабный обмен пленными в соотношении 1000 на 1000 с украинской стороной. По его словам, стороны обсудили перспективы прекращения огня и обменялись мнениями о возможных путях достижения этой цели.

В ходе переговоров украинская сторона также выразила желание провести встречу лидеров двух стран. Российская сторона приняла это предложение к рассмотрению. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о готовности России продолжить переговоры.