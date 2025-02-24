Макрон выступил за возобновление диалога с Путиным по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом в Белом доме заявил, что всецело выступает за возобновление диалога по Украине с российским лидером Владимиром Путиным.

Заявление более чем странное, учитывая, что именно Макрон все последние три года ревностно отвергал любые диалоги с Москвой по украинскому кейсу. Однако теперь, как пояснил француз, в США сменилась администрация, а за ней, соответственно, реальность.

«Сейчас есть веская причина для возобновления контактов и переговоров с Путиным», — сказал Макрон.

В продолжение темы он объяснил, почему на несколько лет прекратил общение со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

«Я прекратил общение с Путиным после Бучи и его военных преступлений, но сейчас в США новая реальность и новая администрация. Я думаю, поэтому эта дискуссия может быть полезной», — отметил президент Франции.

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ряд государств как в составе Европейского союза, так и за его пределами готовы предоставить свои воинские контингенты в качестве обеспечения безопасности после заключения мирного договора.

Ранее сообщалось, что президенту Польши Анджею Дуде пришлось ждать своего американского коллегу Дональда Трампа почти полтора часа накануне запланированной встречи с ним на полях конференции консерваторов CPAC.