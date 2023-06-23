Макрон заявил, что не будет инициатором телефонного разговора с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в эфире телеканала Franceinfo, что возьмет трубку, если ему позвонит Владимир Путин. Однако сам он в данный момент не видит причин для звонка президенту России.

По словам Макрона, полноценное возобновление диалога с Россией возможно только после завершения конфликта на Украине. При этом он выразил надежду, что мирные переговоры будут проводиться на украинских условиях. В этом случае Франция готова взять на себя роль посредника.

Ранее французский лидер говорил, что мирные переговоры могут начаться после успешного контрнаступления ВСУ, чтобы Украина имела сильные позиции на них.

Несколько дней назад пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва заинтересована в сохранении каналов общения с Германией и Францией.