Макрон заявил, что тема Украины не была первостепенной на саммите G-20

Главной целью саммита G-20 в Нью-Дели было обсуждение экономических вопросов и глобальных вызовов, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Так он ответил на вопрос журналистов, не считает ли он поражением нейтральную формулировку итоговой декларации в той части, где говорилось об Украине.

Французский лидер согласился с тем, что в рамках G20 невозможно было достичь единства по украинскому конфликту, так как в организации представлены страны с разными взглядами на него.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров, возглавлявший российскую делегацию на саммите, заявил, что странам Запада не удалось «украинизировать» повестку форума.