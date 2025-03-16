Макрон заявил о готовности отправить военных на Украину

Европейские страны могут направить своих миротворцев на Украину, независимо от позиции РФ по данному вопросу. Такое заявление в интервью изданию Parisien сделал президент Франции Эммануэль Макрон.

«Если она (Украина – ред.) попросит союзные силы быть на ее территории, то не России принимать это или нет», - сказал он.

ЕС выразили готовность отправить от каждой страны несколько тысяч человек, добавил Макрон. Миротворческие силы будут дислоцироваться в ключевых районах, чтобы демонстрировать свою долгосрочную поддержку, пояснил он.

Ранее сообщалось о том, что французские депутаты приняли резолюцию по помощи Киеву и призвали изъять активы РФ.