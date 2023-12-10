Маск обратился к Зеленскому с требованием объяснить арест гражданина США Лире
Фото: [© Zuma \ TASS]
Американский бизнесмен, основатель компании Space X и владелец социальной сети X (бывшее название Twitter) Илон Маск потребовал от президента Украины Владимира Зеленского объяснить арест гражданина США Гонсало Лире.
Ранее известный американский журналист Такер Карлсон рассказал, что Лире, которого Служба безопасности Украины (СБУ) арестовала в мае 2023 года, в июле подвергся пыткам и унижениям в тюрьме за критику Зеленского. Телеведущий отметил, что Байден такие действия поощрял.
«После того как мы отправили Украине сто миллиардов долларов, они еще и посадили в тюрьму американца? Может, дело не только в критике Зеленского? Потому что если только в ней, тогда у нас большие проблемы», – написал Маск в соцсети X.
Он призвал украинского лидера «просветить» американский народ по этому вопросу.
55-летний Гонсало Лире – американский блогер и режиссер, известный также как тренер Red Pill. СБУ обвинила его в распространении пророссийской пропаганды. Лире родился в Калифорнии, но вырос в США и Эквадоре, а учился в Чили, где получил второе гражданство. Блогера арестовывали на Украине не впервые. Сам он жил в Харькове. Ранее журналист был задержан в апреле 2022 года.