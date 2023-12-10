Маск обратился к Зеленскому с требованием объяснить арест гражданина США Лире

Ранее известный американский журналист Такер Карлсон рассказал, что Лире, которого Служба безопасности Украины (СБУ) арестовала в мае 2023 года, в июле подвергся пыткам и унижениям в тюрьме за критику Зеленского. Телеведущий отметил, что Байден такие действия поощрял.

«После того как мы отправили Украине сто миллиардов долларов, они еще и посадили в тюрьму американца? Может, дело не только в критике Зеленского? Потому что если только в ней, тогда у нас большие проблемы», – написал Маск в соцсети X.

Он призвал украинского лидера «просветить» американский народ по этому вопросу.

55-летний Гонсало Лире – американский блогер и режиссер, известный также как тренер Red Pill. СБУ обвинила его в распространении пророссийской пропаганды. Лире родился в Калифорнии, но вырос в США и Эквадоре, а учился в Чили, где получил второе гражданство. Блогера арестовывали на Украине не впервые. Сам он жил в Харькове. Ранее журналист был задержан в апреле 2022 года.