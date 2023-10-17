Максиму Галкину* грозит штраф в пятьдесят тысяч рублей

Артисту и комику Максиму Галкину*, признанному Министерством юстиции РФ иностранным агентом, грозит первый штраф. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на представителя Головинского суда Москвы.

«В суд поступил протокол по части 2 статьи 19.34 (Нарушение порядка деятельности иностранного агента). Дата его рассмотрения пока не назначена», – сообщили в суде.

Данная статья регулирует предоставление иноагентом необходимой информации в Минюст страны, чего Галкин* не сделал. Штраф за это нарушение может достигать 50 тысяч рублей.

Как отмечал Минюст РФ, Галкин* попал в реестр иноагентов из-за «политической деятельность». Также в документе ведомства отмечалось, что артист получал финансирование из Украины.

Галкин* после начала специальной военной операции РФ на Украине уехал вместе с супругой Аллой Пугачевой в Израиль. Он негативно высказывался о действиях российской власти, критиковал российских военных и высказывался в поддержку Киева.

Из-за обострения палестино-израильского конфликта Галкин* вместе с семьей покинул Израиль и выразил поддержку этому государству.

*признан иностранным агентом Министерством юстиции РФ