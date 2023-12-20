Малайзия запретила израильским судам заходить в свои порты

В порты Малайзии не смогут заходить корабли под израильским флагом. Кроме того, любые суда, следующие в Израиль, не имеют права встать под погрузку в портах страны.

По словам премьер-министра Анвара Ибрагима, все указанные ограничения вступают в силу немедленно. Он уверен, что принятые меры не скажутся на экономике Малайзии.

Премьер-министр отметил, что Малайзия рассматривает действия Израиля в Газе как грубейшее нарушение базовых гуманитарных прав.