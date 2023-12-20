Малайзия запретила израильским судам заходить в свои порты
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Малайзия запретила израильской судоходной компании ZIM использовать свою портовую инфраструктуру из-за продолжающегося палестино-израильского кризиса, сообщает New Straits Times.
В порты Малайзии не смогут заходить корабли под израильским флагом. Кроме того, любые суда, следующие в Израиль, не имеют права встать под погрузку в портах страны.
По словам премьер-министра Анвара Ибрагима, все указанные ограничения вступают в силу немедленно. Он уверен, что принятые меры не скажутся на экономике Малайзии.
Премьер-министр отметил, что Малайзия рассматривает действия Израиля в Газе как грубейшее нарушение базовых гуманитарных прав.