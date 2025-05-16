Малайзийский премьер Ибрагим испугался проблем с женой после загадки Путина

Глава правительства Малайзии Анвар Ибрагим выразил обеспокоенность по поводу реакции своей супруги на его ответ президенту России Владимиру Путину. Это произошло после того, как российский лидер задал вопрос о предназначении третьего трона в Андреевском зале Кремля. Об этом глава правительства Малайзии рассказал во время своего визита в МГИМО. РИА Новости приводит слова политика.

Встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и Ибрагима состоялась 13 мая в Москве. В ходе переговоров российский лидер предложил своему малайзийскому коллеге решить загадку о назначении третьего трона в Андреевском зале Кремля.

Первый трон был предназначен для главы государства, второй — для его супруги. Ибрагим почти сразу предположил, что третий трон был предназначен для второй жены царя. Однако Путин ответил, что такой ответ мог бы дать только человек, глубоко разбирающийся в исламе.

«Он рассказал историю, и, конечно же, она стала „вирусной“. И тогда, что достаточно интересно, мне пришлось отреагировать, потому что моя жена увидит это — и я попаду в неприятности. Поэтому я ответил, что не все мусульмане разделяют эту точку зрения. Конечно, это разрешено, но я все равно настаиваю: у меня только одна жена», — пояснил Ибрагим.

Также глава правительства Малайзии отметил, что российский лидер нечасто позволяет себе шутки на публике.