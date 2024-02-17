Малюська: 50 тысяч украинцев с судимостью скрываются от мобилизации

По меньшей мере, 50 тысяч украинцев призывного возраста с погашенной судимостью скрываются от местных военкоматов и не находятся на воинском учете. Соответствующее заявление сделал глава украинского Министерства юстиции Денис Малюська, его слова передает издание «Страна.ua» в социальных сетях.

Как заявил украинский министр, как минимум 50 тысяч граждан Украины неизвестным образом успешно скрываются от мобилизации и ТЦК ввиду того, что они совершали преступления. Малюська указал на то, что данные граждане являются безопасными для общества. Он выразил недоумение тем фактом, что такие украинцы до сих пор не делают свой «вклад в защиту государства».

Министр отметил, что украинские власти хотят лишить таких граждан иммунитета от призыва и привлечь их в ряды украинских ВС. Он также указал на то, что есть и украинцы, пребывающие в местах лишения свободы. С ними «история такая же», подчеркнул Малюська, так как по его мнению, «они могут так же достойно защищать государство».