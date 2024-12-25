В МИД России заявили о прямой вовлеченности НАТО в конфликт на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что открытие штаба НАТО в немецком Висбадене говорит о том, что Североатлантический альянс все сильнее вмешивается в украинский конфликт. Об этом пишет ТАСС.

По словам Марии Захаровой, западные «поджигатели» конфликта против России продолжают изобретать способы очередной эскалации украинского кризиса. Об этом также может говорить то, что в Германии открыли штаб НАТО.

По мнению дипломата, это делает альянс вовлеченным в обострение на Украине. Военный блок свое вмешательство в украинский конфликт отрицает, хотя там подтвердили, что штаб в ФРГ будет координировать всю западную военную помощь для ВСУ.

«На деле НАТО все плотнее и глубже ввязывается в украинский конфликт. А создание специальных структур, которые занимаются военной помощью Украине, означает прямое участие в снабжении и поддержке не просто конфликта на стороне ВСУ, а теперь уже и террористического режима, в основе которого нацистская сущность», — заявила Захарова.

Ранее сообщалось, что военный комитет НАТО назначил встречу начальников генштабов стран альянса.