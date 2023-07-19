Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что потомки жертв нацистского геноцида сегодня становятся адвокатами палачей своих предков. Такие действия, по ее словам, являются «одним шагом до апокалипсиса».

В своей статье «Памяти всех жертв Холокоста» для «Российской газеты» Захарова указала, что на Западе упорно не хотят видеть нацистскую сущность киевского режима. Для этого, уверена она, есть глубинные причины, в том числе укоренившийся национализм, который замешан на идеях превосходства и исключительности.

Представитель МИД напомнила, что, например, Германия до сих пор отказывается платить компенсации жителям блокадного Ленинграда. По словам Захаровой, в 2021 году Берлин решил сделать это, однако заявил, что выплаты положены не всем, а только тем, кто «может подтвердить свое еврейское происхождение».

При этом сейчас ФРГ официально платит компенсации ветеранам вермахта, даже тем, кто служил в карательных подразделениях СС и добровольно сотрудничал с Третьим рейхом, рассказала Мария Захарова. Он подчеркнула, что невыплата Берлином компенсаций блокадникам нееврейского происхождения является унизительной сегрегацией жертв Холокоста, а Германия такими действиями «стремительно погружается в новую пучину националистической преисподней».

«Мерзкое и ничем не объяснимое разделение по национальному признаку. Вот она, сегрегация, пища для неонацизма. <…> Уже прошло почти два года, а это правило «по крови» действует до сих пор», — написала Захарова.

В своей статье Захарова также прокомментировала недавнее интервью посла Израиля на Украине Михаила Бродского, в котором дипломат в очередной раз оправдал неонацистский киевский режим и заявил, что «никто не вправе» учить его «правильно сохранять память о Холокосте».

Захарова напомнила, что Холокост — это массовое убийство нацистами представителей различных социальных и этнических групп, особенно евреев во время Второй мировой войны. Это зафиксировано в ряде важнейших международных документов, в том числе в резолюции Генассамблеи ООН и берлинской декларации ОБСЕ.

Мария Захарова подчеркнула, что в России никто и никогда не делил по национальному признаку ни Победу над фашизмом, ни трагедию по уничтожению нацистами людей. Она также напомнила, что памятники освободителям Европы от нацизма в странах Евросоюза защищает только Москва.