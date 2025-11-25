Мария Захарова призналась в любви к китайской кухне: что именно ее привлекает в культуре питания Поднебесной?

Дипломат отметила богатое разнообразие блюд и особый, отличный от западного, подход к приему пищи.

«Я люблю китайскую кухню, ничего не могу сказать… Мне нравится принцип, что ты ешь не просто целое блюдо, какое-то одно тебе приносят, а у тебя много разных, из которых ты можешь что-то выбрать, что-то попробовать, скомбинировать и так далее», - сказала она.

При этом Захарова обратила внимание на иную культуру питания в западных странах. Ее особенно смущают ситуации, когда клиент не справляется с большой порцией, а обслуживающий персонал начинает подозревать в этом какую-то проблему или недовольство.

