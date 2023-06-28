Мария Захарова рассказала о последствиях мятежа 24 июня

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в среду, 28 июня, проводит прямую пресс-конференцию, трансляция которой проходит в прямом эфире .

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в среду, 28 июня, проводит прямую пресс-конференцию, трансляция которой проходит в прямом эфире. В частности, журналисты интересовались, как мятеж 24 июня отразился на развитии ситуации в России.

Мария Захарова как представитель МИДа отметила, что не располагает информацией о местонахождении главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Представитель МИД России отметила, что в событиях, которые произошли 24 июня, должны разбираться исключительно власти РФ без привлечения Запада.

«Народ консолидирован и понимает суть происходящих процессов и больше всего ценит мир, стабильность и внутреннее ощущение единства и единения», - заявила Мария Захарова в ходе пресс-конфренеции

Происшедшее 24 июня стало показателем сплоченности российского народа. Все, кто хотел оказать помощь РФ, это сделали своевременно.